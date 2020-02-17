Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами данных россиян

Ранее НСН писала, что ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян. Федеральная служба безопасности запросила круглосуточный доступ к данным пользователей летом 2019-го, однако известно об этом стало лишь в начале февраля текущего года. Соответствующие письма были направлены интернет-сервисам, включенным в реестр операторов распространения информации. Среди них – «Авито» и Rutube. Спецслужба потребовала передать ключи для дешифровки переписки пользователей и предоставить круглосуточный доступ к IT-системам компаний.

Для чего это делается, так ли интересуют спецслужбы личные тайны россиян, об этом НСН спросила у президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковника Сергея Гончарова.

«Тема эта не первый раз поднимается, если помните раньше ФСБ требовала доступ к мессенджерам. Но не думаю, что службу безопасности интересует любовная переписка наших граждан, личная жизнь не есть сфера её интересов. Это вопрос безопасности и борьба с терроризмом. Сейчас требует разрешения образовавшаяся серьезная проблема с ложными минированиями, ложными вызовами», - считает собеседник НСН.

