Данные более 1 млн россиян, взявших микрозаймы, выставлены на продажу
В Сети выставлены на продажу личные данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК.
В списке есть Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян, бравших займы. По данным издания, большинство россиян, чьи персональные данные попали в Сеть, являлись клиентами МФО «Быстроденьги», пишет «Свободная пресса».
Раскрыты данные также клиентов МФО «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».
В ноябре 2019 года Роскомнадзоре предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что преступления, связанные кражей и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов, в последнее время участились.
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