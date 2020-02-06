Данные более 1 млн россиян, взявших микрозаймы, выставлены на продажу

Раскрыты данные также клиентов МФО «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

В ноябре 2019 года Роскомнадзоре предложил ввести административную ответственность за покупку и использование похищенных персональных данных. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что преступления, связанные кражей и последующей перепродажей личных данных, а также с оформлением поддельных документов, в последнее время участились.



