Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию «Полит.ру»

Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию «Полит.ру» за размещение недостоверных сведений, направленных на дестабилизацию обстановки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.

Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 страницы, рекламировавших VPN-сервисы

В ведомстве уточнили, что доступ к порталу ограничили на постоянной основе в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы восьми зарубежных хостинг-провайдеров в рамках закона «о приземлении». В частности, блокировка коснулась компаний Bluehost Inc и WPEngine Inc.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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