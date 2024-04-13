Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию «Полит.ру»

В ведомстве уточнили, что доступ к порталу ограничили на постоянной основе в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы восьми зарубежных хостинг-провайдеров в рамках закона «о приземлении». В частности, блокировка коснулась компаний Bluehost Inc и WPEngine Inc.

