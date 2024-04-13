Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию «Полит.ру»
Роскомнадзор заблокировал доступ к изданию «Полит.ру» за размещение недостоверных сведений, направленных на дестабилизацию обстановки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральную службу.
В ведомстве уточнили, что доступ к порталу ограничили на постоянной основе в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурсы восьми зарубежных хостинг-провайдеров в рамках закона «о приземлении». В частности, блокировка коснулась компаний Bluehost Inc и WPEngine Inc.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор заблокировал доступ к сетевому изданию «Полит.ру»
- Экс-офицер СБУ заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев
- Главу МВФ Георгиеву переизбрали на второй срок
- Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $700 млрд
- СМИ: в Подмосковье задержали мужчину, обливавшего прохожих кислотой
- США ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля
- В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека
- Рогов заявил о гибели шести человек при обстреле Токмака в Запорожье
- Президент Грузии призвала усилить контроль за въезжающими россиянами
- Госдеп анонсировал форум по восстановлению экономики Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru