Роскомнадзор заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров
В рамках закона «о приземлении» Роскомнадзор заблокировал сайты восьми иностранных хостинг-провайдеров, передает «Интерфакс».
По информации агентства, блокировке подверглись интернет-ресурсы компаний Bluehost Inc, WPEngine Inc. и других.
Ранее стало известно, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на включение в перечень Роскомнадзора и легализации в РФ. Им нужно было зарегистрироваться до 1 февраля текущего года.
В марте специалисты Роскомнадзора аблокировали более 1,6 тысячи фишинговых ресурсов и отразили 507 DdoS-атак, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru