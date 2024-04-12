Роскомнадзор заблокировал сайты восьми зарубежных хостинг-провайдеров

По информации агентства, блокировке подверглись интернет-ресурсы компаний Bluehost Inc, WPEngine Inc. и других.

Ранее стало известно, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки на включение в перечень Роскомнадзора и легализации в РФ. Им нужно было зарегистрироваться до 1 февраля текущего года.

В марте специалисты Роскомнадзора аблокировали более 1,6 тысячи фишинговых ресурсов и отразили 507 DdoS-атак, сообщает «Радиоточка НСН».

