Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 страницы, рекламировавших VPN-сервисы

Роскомнадзор, за месяц действия запрета на рекламу или популяризацию средств для обхода ограничений в интернете, направил владельцам сайтов 628 требований об удалении такого контента.

В Госдуме допустили блокировку «Википедии» по закону о VPN

В пресс-службе ведомства указали, что в основном подобная информация размещалась на страницах в соцсетях, а также на «специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN».

«За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы», — отмечается в сообщении регулятора.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не планируют запрещать VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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