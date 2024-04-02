Роскомнадзор за месяц заблокировал 82 страницы, рекламировавших VPN-сервисы
Роскомнадзор, за месяц действия запрета на рекламу или популяризацию средств для обхода ограничений в интернете, направил владельцам сайтов 628 требований об удалении такого контента.
В пресс-службе ведомства указали, что в основном подобная информация размещалась на страницах в соцсетях, а также на «специализированных ресурсах, направленных на популяризацию использования VPN».
«За неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 82 страницы», — отмечается в сообщении регулятора.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России не планируют запрещать VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru