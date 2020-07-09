Роскомнадзор заблокировал более 100 ресурсов за фейки о голосовании по поправкам
За публикацию недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции Роскомнадзор заблокировал 107 интернет-ресурсов. С таким заявлением вступил глава управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры России Юрий Хохлов.
Он подчеркнул, что сразу после того, как Генпрокуратура выявляет подобные факты, она обращается с требованием о блокировке интернет-ресурса в Роскомнадзор, отмечет RT.
В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал мнение о том, что вокруг голосования по поправкам в Конституцию всплывает очень много фейковой информации. При этом, по словам представителя Кремля, факты возможных нарушений должны рассматриваться в Центральной избирательной комиссии.
В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщал, что результаты голосования по поправкам в основной закон должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».
Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%.
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