Роскомнадзор заблокировал более 100 ресурсов за фейки о голосовании по поправкам

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывал мнение о том, что вокруг голосования по поправкам в Конституцию всплывает очень много фейковой информации. При этом, по словам представителя Кремля, факты возможных нарушений должны рассматриваться в Центральной избирательной комиссии.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сообщал, что результаты голосования по поправкам в основной закон должны быть достоверными, недопустимы «принудиловка» и «накрутка явки».

Напомним, голосование по поправкам в основной закон проходило в России с 25 по 1 июля. По данным ЦИК, итоговая явка составила 67,97%. За принятие поправок в Конмтитуцию проголосовали 77,92%, против – 21,27%.

