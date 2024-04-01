Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте
Специалисты Роскомнадзора в марте заблокировали 1664 фишинговых ресурса, а также отразили 507 DDoS-атак. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что были отражены DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов. Кроме этого, согласно данным, в марте специалисты выявили и устранили 581 нарушение маршрутизации трафика, а также направили 83 бюллетеня безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению.
Ранее сообщалось, что российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в прошлом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru