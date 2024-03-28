В марте 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент выросло на 138%
Российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в этом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, сообщили в пресс-службе компания StormWall.
DDoS-атаками хакеры хотели нарушить работу онлайн-ресурсов компаний, чтобы пользователи не могли бронировать туры и билеты на старте активного сезона.
Эксперты отмечают, что 2024 году увеличится число мошеннических атак на клиентов банков через вирусы-трояны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что на фоне повышения уровня финансовой грамотности россиян мошенники придумывают новые схемы обмана.
Так, в 2023 году был зафиксирован тренд на использование вредоносного программного обеспечения. Трояны и прочие вирусы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валерия поддержала восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта 22 марта
- «Роскосмос» запустит 31 марта спутник дистанционного зондирования Земли
- Россия увеличила экспорт плодоовощной продукции в 1,8 раза
- Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- СМИ: Угроза смерти в США может остановить экстрадицию Ассанжа из Великобритании
- В 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза
- Спецслужбы Польши провели обыски по делу о российском шпионаже
- Сергей Лазарев заявил, что временно откажется от выступлений
- ЦБ предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации
- Депутат Рады Гончаренко заявил об увлечении солдат ВСУ ставками и онлайн-казино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru