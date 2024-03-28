В марте 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент выросло на 138%

Российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в этом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, сообщили в пресс-службе компания StormWall.

DDoS-атаками хакеры хотели нарушить работу онлайн-ресурсов компаний, чтобы пользователи не могли бронировать туры и билеты на старте активного сезона.

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Эксперты отмечают, что 2024 году увеличится число мошеннических атак на клиентов банков через вирусы-трояны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Отмечается, что на фоне повышения уровня финансовой грамотности россиян мошенники придумывают новые схемы обмана.

Так, в 2023 году был зафиксирован тренд на использование вредоносного программного обеспечения. Трояны и прочие вирусы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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