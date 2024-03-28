В марте 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент выросло на 138%

Российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в этом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, сообщили в пресс-службе компания StormWall.

DDoS-атаками хакеры хотели нарушить работу онлайн-ресурсов компаний, чтобы пользователи не могли бронировать туры и билеты на старте активного сезона.