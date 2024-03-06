Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК

Ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ во время выборов всегда подвергались кибератакам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила Центризбиркома Элла Памфилова.

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По её словам, в настоящее время фиксируются беспрецедентные хакерские атаки, таких кибервоздействий, как в 2024 году, «не было никогда».

«Такие беспрецедентные атаки на наши сайты предпринимаются к выборам, с целью взорвать систему», - заключила она.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииКибербезопасностьКибератакиЦИК

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