Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК
Ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ во время выборов всегда подвергались кибератакам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила Центризбиркома Элла Памфилова.
По её словам, в настоящее время фиксируются беспрецедентные хакерские атаки, таких кибервоздействий, как в 2024 году, «не было никогда».
«Такие беспрецедентные атаки на наши сайты предпринимаются к выборам, с целью взорвать систему», - заключила она.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК
- Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол
- Суд продлил арест директору Климовского патронного завода после аварии
- СМИ: Американский сухогруз получил повреждения в Аденском заливе
- Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в сочинской резиденции
- Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным
- «Мимозовые» туры подготовили в Абхазии к 8 марта
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала до 1 миллиона рублей
- Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов
- Собянина призвали пустить туристические автобусы на выделенные полосы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru