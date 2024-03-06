Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК

По её словам, в настоящее время фиксируются беспрецедентные хакерские атаки, таких кибервоздействий, как в 2024 году, «не было никогда».

«Такие беспрецедентные атаки на наши сайты предпринимаются к выборам, с целью взорвать систему», - заключила она.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что страны Запада готовят и осуществляют массированные кибератаки в преддверии выборов президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».