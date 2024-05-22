Роскомнадзор выявил свыше двух тысяч нарушений в произведениях искусства в интернете

Отмечается, что специалисты Роскомнадзора проанализировали более 14 тысяч аудиовизуальных произведений, в которых обнаружили свыше двух тысяч нарушений.

Кроме того, за обозначенный период специалисты Роскомнадзора обнаружили у семи исполнителей признаки дискредитации ВС РФ. Помимо этого организация выявила в Сети 10 фильмов, в которых фиксируются признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин попросил Роскомнадзор запретить в России песни украинских исполнителей., напоминает RT. В обращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, указано, что Верка Сердючка, группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова» и «Бумбокс» поддерживают ВСУ, а создаваемый ими контент сеет экстремизм.

Позже в беседе с «Радиоточкой НСН» Карякин отметил, что ограничения должны коснуться только «враждебных элементов», которые зарабатывают деньги в России и затем отправляют их Украине.