Роскомнадзор выявил свыше двух тысяч нарушений в произведениях искусства в интернете
Роскомнадзор (РКН) с начала 2023 года обнаружил более 2,2 тысячи нарушений в фильмах, клипах, музыкальных и других произведениях, распространяемых в интернете, сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что специалисты Роскомнадзора проанализировали более 14 тысяч аудиовизуальных произведений, в которых обнаружили свыше двух тысяч нарушений.
Кроме того, за обозначенный период специалисты Роскомнадзора обнаружили у семи исполнителей признаки дискредитации ВС РФ. Помимо этого организация выявила в Сети 10 фильмов, в которых фиксируются признаки экстремизма, дискредитации Вооруженных сил РФ, призывы к насилию и другие нарушения российского законодательства.
Ранее российский шахматист Сергей Карякин попросил Роскомнадзор запретить в России песни украинских исполнителей., напоминает RT. В обращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, указано, что Верка Сердючка, группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова» и «Бумбокс» поддерживают ВСУ, а создаваемый ими контент сеет экстремизм.
Позже в беседе с «Радиоточкой НСН» Карякин отметил, что ограничения должны коснуться только «враждебных элементов», которые зарабатывают деньги в России и затем отправляют их Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru