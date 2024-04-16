В Госдуме заявили, что Ивлееву не могут лишить гражданства за дискредитацию ВС РФ
Блогера Анастасию Ивлееву не могут лишить российского гражданства и выслать из страны за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Парламентарий призвал действовать в рамках правового государства. Он отметил, что протокол за дискредитацию армии может иметь серьезные последствия.
«Но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства и не может быть выслан из страны», - сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы появился протокол на Ивлееву, составленный за дискредитацию Вооруженных сил России. Блогеру грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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