Роскомнадзор ввел ограничение на доступ к изданию «Холод»

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к изданию «Холод» в связи с распространением фейков о спецоперации России на Украине, сообщает РИА Новости.

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«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу holod.media», —приводит цитату RT.

Ведомство сообщает, что издание размещало фейки о ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Роскомнадзор направил изданию «Холод» соответствующее уведомление.

Ранее контролирующее ведомство заблокировало сайт российского издания Wonderzine, сообщает администрация портала, на основании жалобы Росмолодежи.

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