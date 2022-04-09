Роскомнадзор ввел ограничение на доступ к изданию «Холод»
По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к изданию «Холод» в связи с распространением фейков о спецоперации России на Украине, сообщает РИА Новости.
«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу holod.media», —приводит цитату RT.
Ведомство сообщает, что издание размещало фейки о ходе российской спецоперации по защите Донбасса.
Роскомнадзор направил изданию «Холод» соответствующее уведомление.
Ранее контролирующее ведомство заблокировало сайт российского издания Wonderzine, сообщает администрация портала, на основании жалобы Росмолодежи.
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