Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей Discord и Yappy

Роскомнадзор включил платформы Discord и Yappy в реестр социальных сетей, сообщила пресс-служба ведомства.

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Уведомления о включении в реестр владельцам соцсетей направили во вторник, 12 марта. Теперь в списке 15 площадок, включая «Вконтакте», «Одноклассники», YouTube, Twitter, TikTok и другие.

Согласно законодательству, социальные сети должны самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к запрещенной информации. За нарушение полагается штраф в размере до восьми миллионов рублей, напомнили в ведомстве.

Роскомнадзор 4 марта направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая рекламирует средства обхода блокировок доступа (VPN), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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