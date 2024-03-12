Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей Discord и Yappy

Уведомления о включении в реестр владельцам соцсетей направили во вторник, 12 марта. Теперь в списке 15 площадок, включая «Вконтакте», «Одноклассники», YouTube, Twitter, TikTok и другие.

Согласно законодательству, социальные сети должны самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к запрещенной информации. За нарушение полагается штраф в размере до восьми миллионов рублей, напомнили в ведомстве.

Роскомнадзор 4 марта направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить информацию, которая рекламирует средства обхода блокировок доступа (VPN), напоминает «Радиоточка НСН».

