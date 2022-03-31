Блогерам и Telegram-каналам предложили определиться со статусом

«Мы с такой проблемой сталкиваемся - у нас есть Telegram-каналы, которые вроде СМИ, а вроде не совсем СМИ, но уже больше, чем многие СМИ, как минимум региональные уж точно. И у нас есть блогеры: кто-то из них в статусе юридического лица, кто-то ИП, кто-то самозанятый, кто-то без статуса», - пояснила директор Лиги безопасного интернета.

Мизулина предложила подумать над введением отдельной категории юридического лица, например, такого как блогер или медиаресурс. По её словам, им можно будет определить фиксированную налоговую ставку, а также предоставить определенные меры поддержки. Как сообщает ТАСС, среди условий для получения преференции член ОП отметила позитивный контент на страницах стих ресурсов, направление импортозамещения, популяризацию отечественных брендов и продуктов.

