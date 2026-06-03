Роскомнадзор в мае заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов
3 июня 202611:48
Юлия Савченко
Более 7,6 тысячи ресурсов заблокировали в мае текущего года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщил Роскомнадзор.
Как уточнили в ведомстве, блокировки затронули 7 191 фишинговый ресурс. Кроме того, были заблокированы 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору блокировать незаконные агитационные материалы в интернете в период выборов в Госдуму.
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