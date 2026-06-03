Роскомнадзор в мае заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов

Более 7,6 тысячи ресурсов заблокировали в мае текущего года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщил Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре опровергли блокировку DeepSeek

Как уточнили в ведомстве, блокировки затронули 7 191 фишинговый ресурс. Кроме того, были заблокированы 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору блокировать незаконные агитационные материалы в интернете в период выборов в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры