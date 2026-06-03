Роскомнадзор в мае заблокировал более 7 тысяч фишинговых ресурсов

Как уточнили в ведомстве, блокировки затронули 7 191 фишинговый ресурс. Кроме того, были заблокированы 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору блокировать незаконные агитационные материалы в интернете в период выборов в Госдуму.

