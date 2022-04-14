Роскомнадзор: Составлено два административных протокола в отношении Google

Сотрудники Роскомнадзора выписали ещё два административных протокола в отношении компании Google LLC. Об этом сообщает сайт ведомства.

Основанием к этому стало нарушение со стороны руководства американской компании, а именно отказ удаления с видеохостинга YouTube материалов, которые были признаны в РФ запрещёнными.