Роскомнадзор: Составлено два административных протокола в отношении Google
Сотрудники Роскомнадзора выписали ещё два административных протокола в отношении компании Google LLC. Об этом сообщает сайт ведомства.
Основанием к этому стало нарушение со стороны руководства американской компании, а именно отказ удаления с видеохостинга YouTube материалов, которые были признаны в РФ запрещёнными.
Как уточнили в Роскомнадзоре, уже в ближайшее время эти протоколы передадут в суд для определения размера штрафа.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес российских пользователей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Три беспилотника с оборудованием для распыления обнаружили под Харьковом
- СМИ: Зеленский потребовал от Европы семь млрд долларов ежемесячно
- Путин: Рынок нужно подготовить к переходу на расчеты в нацвалютах
- Врач рассказала о тяжелых последствиях затяжного насморка
- «Нарушение логистики». Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
- Путин считает, что Европа не сможет заменить российский газ
- Суд в Москве ужесточил приговор Любови Соболь
- Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству
- Греция не будет поставлять оружие Украине
- Ряд школ Брянской области переходит на удаленку на фоне обстрелов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru