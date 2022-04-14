Роскомнадзор: Составлено два административных протокола в отношении Google

Сотрудники Роскомнадзора выписали ещё два административных протокола в отношении компании Google LLC. Об этом сообщает сайт ведомства.

Основанием к этому стало нарушение со стороны руководства американской компании, а именно отказ удаления с видеохостинга YouTube материалов, которые были признаны в РФ запрещёнными.

Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет

Как уточнили в Роскомнадзоре, уже в ближайшее время эти протоколы передадут в суд для определения размера штрафа.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес российских пользователей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СудШтрафРоскомнадзорGoogle
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры