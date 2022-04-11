Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес российских пользователей

Роскомнадзор потребовал от Google принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Как утверждает Роскомнадзор, связано это с тем, что ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено «нарушение экстремистского характера». При вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).

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Надзорное ведомство требует принять меры по «недопущению подобных ситуаций», а также проинформировать его о причинах появления таких сообщений.

На данный момент сервис работает корректно.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЭкстремизмРоскомнадзорGoogle
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