Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес российских пользователей

Роскомнадзор потребовал от Google принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Как утверждает Роскомнадзор, связано это с тем, что ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено «нарушение экстремистского характера». При вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).