Роскомнадзор потребовал от Google исключить угрозы в адрес российских пользователей
Роскомнадзор потребовал от Google принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Как утверждает Роскомнадзор, связано это с тем, что ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено «нарушение экстремистского характера». При вводе для перевода словосочетания «dear Russians» (дорогие россияне) сервис предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы «dead Russians» (мертвые россияне).
Надзорное ведомство требует принять меры по «недопущению подобных ситуаций», а также проинформировать его о причинах появления таких сообщений.
На данный момент сервис работает корректно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- ВСУ взорвали дамбу в Донецкой области
- «Желтый» уровень террористической опасности введен в Брянской области
- СМИ: Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
- Блогер Блиновская стала новым лицом ТВ-3
- Пушилин заявил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР
- Международная автомобильная федерация проведет расследование в отношении гонщика Северюхина
- Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения
- Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой
- В Совфеде призвали оборвать все отношения с НАТО
- Роспотребнадзор: В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru