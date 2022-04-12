Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет

Черняк отметил, что намерен предложить руководству Думы рассмотреть вопрос о введении закона, запрещающего деятельность YouTube.

«Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — указал парламентарий.

По словам Черняка, видеохостинг позволяет себе блокировать российские СМИ и информационные ресурсы, пишет «Свободная пресса».

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что российские власти не ставят перед собой цели запретить YouTube, однако юзерам следует быть готовыми к блокировкам, напоминает телеканал «360».

