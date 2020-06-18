Роскомнадзор снял требования по блокировке Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, сообщается на официальном сайте ведомства.
Как говорится в сообщении, решение согласовано с Генпрокуратурой. В Роскомнадзоре отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внести законопроект о прекращении блокировки Telegram в России.
Парламентарии пояснили, что мессенджер, который был запрещен в России еще в апреле 2018 года, де-факто стал «официальным сервисом» госорганов. Блокировка сервиса осуществляется по решению суда после отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.
При этом даже после блокировки мессенджер с небольшими задержками, но продолжал работать на территории России.
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