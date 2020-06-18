Роскомнадзор снял требования по блокировке Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, решение согласовано с Генпрокуратурой. В Роскомнадзоре отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.