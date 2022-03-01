Роскомнадзор снова стал замедлять трафик Twitter

Роскомнадзор восстановил замедление трафика социальной сети Twitter на стационарных компьютерах, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что причиной стало распространение пользователями фейков о ситуации на Украине.

Ранее Роскомнадзор уже замедлял скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств в связи с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента, сообщает RT.

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