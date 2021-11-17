Роскомнадзор потребовал заблокировать издание The Insider

Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы суд с просьбой заблокировать издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом), сообщает ТАСС.

Юрист рассказал, какой срок грозит главреду The Insider Доброхотову

В ведомстве указали, что основанием для иска стало отсутствие на сайте издания маркировки иноагента.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что главред The Insider Роман Доброхотов нелегально перешёл российско-украинскую границу.

Зарегистрированное в Латвии юридическое лицо «The Insider SIA» внесли в реестр СМИ-иноагентов в конце июля 2021 года. Через несколько дней стало известно, что против Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, сообщает RT.

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