Роскомнадзор потребовал заблокировать издание The Insider
Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы суд с просьбой заблокировать издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом), сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что основанием для иска стало отсутствие на сайте издания маркировки иноагента.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что главред The Insider Роман Доброхотов нелегально перешёл российско-украинскую границу.
Зарегистрированное в Латвии юридическое лицо «The Insider SIA» внесли в реестр СМИ-иноагентов в конце июля 2021 года. Через несколько дней стало известно, что против Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, сообщает RT.
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