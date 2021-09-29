Минюст включил медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект «ОВД-Инфо», который рассказывал информацию о задержаниях на протестных акциях.
Как сообщает пресс-служба ведомства, также был дополнен список некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. В него попали Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и Ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований».
Кроме того, в реестр иноагентов Минюст внёс 22 авторов «ОВД-Инфо» и «Голоса». В этот список попало и издание «Медиазона», в том числе её создатель Пётр Верзилов и главред Сергей Смирнов.
Ранее 23 главных редактора и руководителя СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением внести в закон об иноагентах 12 поправок, например, признавать иноагентами только через суд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах обсудят после выборов.
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