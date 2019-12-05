Роскомнадзор разблокировал американский фотобанк Shutterstock

Как рассказал агентству представитель Роскомнадзора Вамдим Ампелонский, сервис удалил со своих страниц контент, признанный запрещенным в РФ.

О блокировке Shutterstock стало известно 3 декабря. Роскомнадзор заблокировал ряд страниц сервиса в связи с имеющейся там информацией с оскорблением государственных символов, а также пропагандой порнографии и самоубийств.

Shutterstock базируется в Нью-Йорке. По данным Интерфакса, на 2018 год в библиотеке фотобанка содержалось 260 млн стоковых фотографий.

