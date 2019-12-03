Роскомнадзор заблокировал ряд страниц фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock. Об этом стало известно из реестра запрещенной информации.

Поясняется, что заблокированные страницы содержали «запрещенную в России информацию». В частности, там можно было найти контент, связанный с оскорблением государственных символов, а также пропагандой порнографии и самоубийств.

Ранее уже был закрыт доступ к одной из страниц сайта решением Генпрокуратуры от 13 ноября, пишет RT.

НСН сообщала, что за несоблюдение российского законодательства ранее оштрафовали компанию Google на 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Там отметили, что компания не выполнила требования закона и не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории РФ.