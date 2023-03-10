Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных пользователей Сбербанка

Сотрудники Роскомнадзора проведут проверку в связи с возможной утечкой персональных данных пользователей бонусной программы «Спасибо» от Сбербанка, заявили в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

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При этом отмечается, что Сбербанк не сообщал о произошедшей утечке данных в соответствии с законом «О персональных данных», согласно которому, оператор, допустивший утечку, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор.

Сообщения о возможной утечке появились в Телеграм-каналах пользователей бонусной программы.

Ранее, как сообщала НСН, Роскомнадзор проверит утечку данных пользователей «Сберлогистики».

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ФОТО: РИА Новости
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