Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных пользователей Сбербанка

При этом отмечается, что Сбербанк не сообщал о произошедшей утечке данных в соответствии с законом «О персональных данных», согласно которому, оператор, допустивший утечку, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор.

Сообщения о возможной утечке появились в Телеграм-каналах пользователей бонусной программы.

Ранее, как сообщала НСН, Роскомнадзор проверит утечку данных пользователей «Сберлогистики».

