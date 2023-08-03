Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных магазинов «Подружка»
3 августа 202302:03
Роскомнадзор проверит появившуюся информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина «Подружка», сообщает ТАСС.
Ранее появились сообщения о том, что хакеры взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в интернет. В ведомстве отметили, что согласно закону, в случае утечки сам оператор сети должен уведомить ведомство о случившемся.
Пока Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании.
Ранее сообщалось о возможной утечке данных лабораторной службы «Хеликс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru