Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных магазинов «Подружка»

Ранее появились сообщения о том, что хакеры взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в интернет. В ведомстве отметили, что согласно закону, в случае утечки сам оператор сети должен уведомить ведомство о случившемся.

Пока Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании.

Ранее сообщалось о возможной утечке данных лабораторной службы «Хеликс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

