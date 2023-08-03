Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных магазинов «Подружка»

Роскомнадзор проверит появившуюся информацию об утечке данных клиентов интернет-магазина «Подружка», сообщает ТАСС.

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Ранее появились сообщения о том, что хакеры взломали базу онлайн-магазина косметики и выложили данные в интернет. В ведомстве отметили, что согласно закону, в случае утечки сам оператор сети должен уведомить ведомство о случившемся.

Пока Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании.

Ранее сообщалось о возможной утечке данных лабораторной службы «Хеликс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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