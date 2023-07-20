Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов лабораторной службы «Хеликс»

В ведомстве уточнили, что об инциденте говорится в публикации Telagram-канала «Утечки информации», в которой речь идёт о 7,3 млн строк, содержащих информацию об именах клиентов, датах их рождения, телефонах и адресах электронной почты,

Отмечается, что от самой компании каких-либо сведений об утечке в Роскомнадзор не поступало. При этом в «Хеликс» заявили, что сообщения об утечке данных не соответствуют действительности.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что компании, допустившие утечку данных в 2022 году и в первые месяцы 2023 года, были оштрафованы почти на 3,5 млн рублей, сообщает RT.

