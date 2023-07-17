В Совфеде призвали россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных
Большое количество персональных данных россиян утекло в сеть, в связи с этим гражданам необходимо поменять пароли в социальных сетях и не допускать их повторения на разных сервисах. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов», — отметил сенатор.
Также член Совфеда посоветовал использовать буквы разного регистра, спецсимволы и цифры, не идущие подряд, пишет Ura.ru.
Шейкин предупредил, что из-за утечек пароли могут оказаться в открытом доступе и использоваться злоумышленниками, отмечает телеканал «360». Взломщики могут подобрать данные для входа в почту пользователя и другие сервисы с персональной информацией, в том числе «Госуслуги» и программы банков.
Зампред Совета по развитию цифровой экономики обратился к главном эксперту «Лаборатории Касперского» с просьбой дать рекомендации по созданию правильных паролей. В частности, специалист посоветовал ежемесячно менять пароли и использовать разные комбинации для каждого аккаунта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru