В Совфеде призвали россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных

«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов», — отметил сенатор.

Также член Совфеда посоветовал использовать буквы разного регистра, спецсимволы и цифры, не идущие подряд, пишет Ura.ru.

Шейкин предупредил, что из-за утечек пароли могут оказаться в открытом доступе и использоваться злоумышленниками, отмечает телеканал «360». Взломщики могут подобрать данные для входа в почту пользователя и другие сервисы с персональной информацией, в том числе «Госуслуги» и программы банков.

Зампред Совета по развитию цифровой экономики обратился к главном эксперту «Лаборатории Касперского» с просьбой дать рекомендации по созданию правильных паролей. В частности, специалист посоветовал ежемесячно менять пароли и использовать разные комбинации для каждого аккаунта.

