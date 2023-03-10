Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке данных пользователей «СберСпасибо»

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы «СберСпасибо», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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На днях Telegram-каналы сообщали об утечке в Сеть телефонов, адресов электронной почты и другой персональной информации о пользователях «СберСпасибо».

В Роскомнадзоре отметили, что уведомления об утечке персональных данных пользователей бонусной программы в ведомство не поступало. Согласно закону о персональных данных оператор в течение одних суток с момента утечки обязан проинформировать об этом Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что Минцифры прорабатывает вопрос о введении верхней и нижней границ оборотного штрафа за утечку персональных данных пользователей.

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