Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов

Роскомнадзор предлагает закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства, опубликованный 2 февраля.

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Инициатива предполагает, что пользователи не смогут проверить факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удаления контента, запрещенного в России. Из реестра о блокировках намерены исключить номер требования, одновременно с этим операторам разрешат не публиковать на страницах-«заглушках» основания.

Утверждение приказа в большей степени затронет «общественный мониторинг за блокировками», сообщает издание со ссылкой на экспертов. В то же время провайдеры предположили, что подобные изменения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что за последние два года заблокировал свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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