Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов

Инициатива предполагает, что пользователи не смогут проверить факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удаления контента, запрещенного в России. Из реестра о блокировках намерены исключить номер требования, одновременно с этим операторам разрешат не публиковать на страницах-«заглушках» основания.



Утверждение приказа в большей степени затронет «общественный мониторинг за блокировками», сообщает издание со ссылкой на экспертов. В то же время провайдеры предположили, что подобные изменения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что за последние два года заблокировал свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, напоминает «Радиоточка НСН».

