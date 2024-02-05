Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов
Роскомнадзор предлагает закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа ведомства, опубликованный 2 февраля.
Инициатива предполагает, что пользователи не смогут проверить факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удаления контента, запрещенного в России. Из реестра о блокировках намерены исключить номер требования, одновременно с этим операторам разрешат не публиковать на страницах-«заглушках» основания.
Утверждение приказа в большей степени затронет «общественный мониторинг за блокировками», сообщает издание со ссылкой на экспертов. В то же время провайдеры предположили, что подобные изменения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что за последние два года заблокировал свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ереване два здания обрушились из-за взрыва
- Гидрометцентр: В Москву вернутся двадцатиградусные морозы
- Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
- ЦИК нашел в подписях Надеждина почти 15,5% брака
- МИД вызовет посла Израиля в связи с неприемлемыми высказываниями
- Арестованная за сережки девушка ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене
- Самолет «Авроры» вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла
- Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении направлений подготовки женщин
- Подозреваемый в убийстве бойца ММА Мутаева признал свою вину
- Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru