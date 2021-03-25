Роскомнадзор предложил спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому, при регистрации в социальных сетях пользователь должен будет предоставить свои паспортные данные, пишет «Коммерсант».
В настоящее время документ проходит этап общественного обсуждения. Кроме паспортных данных предлагается указывать адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.
Информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам. Эксперты говорят о рисках утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных.
Операторы персональных данных должны компенсировать моральный вред жертвам интернет-мошенничества, связанного с утечками личной информации. С таким предложением выступил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Владимир Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью.
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