Роскомнадзор предложил спрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

В настоящее время документ проходит этап общественного обсуждения. Кроме паспортных данных предлагается указывать адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.

Информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам. Эксперты говорят о рисках утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных.

Операторы персональных данных должны компенсировать моральный вред жертвам интернет-мошенничества, связанного с утечками личной информации. С таким предложением выступил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Владимир Логунов на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы по борьбе с киберпреступностью.

