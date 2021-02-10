Симоньян заявила, что нужно закрыть иностранные соцсети в России

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила в своём Telegram-канале, что «иностранные соцсети в России должны быть закрыты».

Свой призыв Симоньян опубликовала после того, как в Instagram был удалён её пост, в котором она рассказала о санкциях, которые «могут сделать ей больно».

В частности, главред RT объяснила, что будет «страшно переживать», если ей запретят приезжать на «ридненькую Кубань», лишат возможности «иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи», «играть в нарды с сестрами на коровнике у абхазской границы». Всё остальное, по её словам, ей «до гульфика».

«Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен», - написала Симоньян.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация включена Минюстом РФ в список иноагентов) призвал США ввести санкции против 35 россиян, в список которых вошла и Симоньян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное обращение ФБК «де-юре не является изменой родине», напомнив при этом об инициативе Госдумы приравнять подобные призывы к преступлению.

