Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы
Роскомнадзор потребовал у платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, сказали в ведомстве.
Отмечается, что среди материалов, подлежащих удалению, призывы к экстремизму, детская порнография, а также пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
За неудаление изображений с детской порнографией Discord оштрафовали на шесть миллионов рублей.
Ранее СМИ писали, что Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru