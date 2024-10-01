Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор потребовал у платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, сказали в ведомстве.

СМИ: Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Отмечается, что среди материалов, подлежащих удалению, призывы к экстремизму, детская порнография, а также пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

За неудаление изображений с детской порнографией Discord оштрафовали на шесть миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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