Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы

Отмечается, что среди материалов, подлежащих удалению, призывы к экстремизму, детская порнография, а также пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

За неудаление изображений с детской порнографией Discord оштрафовали на шесть миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, напоминает «Радиоточка НСН».

