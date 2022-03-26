В Болгарии предрекли скорую капитуляцию Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции, считает болгарский генерал Димитар Шивиков. Об этом он заявил в эфире Болгарского национального радио.
«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — заявил военный.
Военачальник также напомнил о «крайне русофобской политике», которую Киев проводил с 2004 года, и отметил, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие: такие действия будут лишь усиливать эскалацию.
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