В Болгарии предрекли скорую капитуляцию Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции, считает болгарский генерал Димитар Шивиков. Об этом он заявил в эфире Болгарского национального радио.

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«Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — заявил военный.

Военачальник также напомнил о «крайне русофобской политике», которую Киев проводил с 2004 года, и отметил, что Болгария не должна предоставлять Украине оружие: такие действия будут лишь усиливать эскалацию.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:БолгарияУкраинаВладимир Зеленский
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