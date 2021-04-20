Роскомнадзор потребовал лишить регистрации издание «Московский комсомолец»

Иск подан по статье 15 закона РФ «О средствах массовой информации». По ней СМИ могут лишить регистрации, если издание подало не соответствующие действительности данные в Роскомнадзор, не публиковалось больше года, в течение трех месяцев после регистрации не направило устав в Роскомнадзор или зарегистрировалось повторно.

