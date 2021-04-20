Роскомнадзор потребовал лишить регистрации издание «Московский комсомолец»

Роскомнадзор подал иск с требованием признать регистрацию газеты «Московский комсомолец» недействительной. Информация об этом была размещена на сайте судов Москвы 19 апреля.

Дело зарегистрировано в Пресненском районном суде Москвы. Причины подачи иска не уточняются. На сайтах «Московского комсомольца» и Роскомнадзора информация о деле также отсутствует.

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Иск подан по статье 15 закона РФ «О средствах массовой информации». По ней СМИ могут лишить регистрации, если издание подало не соответствующие действительности данные в Роскомнадзор, не публиковалось больше года, в течение трех месяцев после регистрации не направило устав в Роскомнадзор или зарегистрировалось повторно.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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