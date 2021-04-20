Гусев объяснил иск Роскомнадзора к «Московскому комсомольцу»

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал новость о том, что издание «Московский комсомолец» может быть лишено регистрации Роскомнадзора. По его мнению, документы, появившиеся в сети, были не так интерпретированы, а речь идет о закрытии красноярской версии издания.

«А где вы это узнали? Никогда не читайте прессу, которая не умеет читать документ. "Дождь" не самый лучший источник. На самом деле ничего не произошло. Давно мы закрыли газету в Красноярске, и вот эту газету ликвидируют из-за того, что она уже не выходит. "МК-Красноярск", а не "МК" - "Московский Комсомолец". Красноярский выпуск прекратил свое существование по ряду причин. Потому что там невыгодно стало делать газету, там мы сайт делаем. Это технические наши переброски», - заявил Гусев.

По его словам, с московской версией издания все в порядке.

«Ну, конечно! Вы же видите, что я с вами разговариваю, значит все в порядке», - пошутил главред. Напоследок он еще раз призвал «не читать «Дождь». «Они только о Навальном пишут, больше ни о чем», - добавил Гусев.

В понедельник на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы были опубликованы данные дела «О признании регистрации средства массовой информации недействительным». Истцом выступил Роскомнадзор, ответчиком - ЗАО "Редакция газеты «Московский Комсомолец»". Информация о деле и причины подачи иска не были указаны, из-за чего некоторые СМИ сделали вывод о том, что «Московский комсомолец» могут закрыть.

