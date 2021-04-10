Роскомнадзор требует, чтобы Facebook снял ограничения с трансляции RT
Снять ограничения с трансляции телеканала RT о юбилее полета в космос Юрия Гагарина потребовал Роскомнадзор от соцсети Facebook. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина», - сказано в официальном сообщении.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что могут замедлить работу Twitter, Facebook, YouTube и Instagram за неоднократное нарушение российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.
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