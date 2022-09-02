Роскомнадзор поддержал административную ответственность за пропаганду ЛГБТ
Роскомнадзор выступил с поддержкой законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что распространение такого рода информации является опасным для общества.
Законопроект предполагает существенные штрафы за пропаганду педофилии для физических лиц до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - до 10 млн рублей. За пропаганду ЛГБТ идей предлагается штраф от 200 до 800 тысяч рублей для физлиц и до 5 млн для юрлиц.
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