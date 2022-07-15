ЕК подала иск против Венгрии за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Еврокомиссия подала иск в Суд Евросоюза против Венгрии за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду

В документе отмечается, что этот венгерский закон противоречит ценностям ЕС.

В Еврокомиссии пояснили, что защита детей является приоритетом стран-членов союза, а закон Венгрии содержит положения, не оправдывающие этот фундаментальный интерес.



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ТЕГИ:ВенгрияЛГБТ
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