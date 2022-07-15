ЕК подала иск против Венгрии за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
15 июля 202219:20
Еврокомиссия подала иск в Суд Евросоюза против Венгрии за закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЕК.
В документе отмечается, что этот венгерский закон противоречит ценностям ЕС.
В Еврокомиссии пояснили, что защита детей является приоритетом стран-членов союза, а закон Венгрии содержит положения, не оправдывающие этот фундаментальный интерес.
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15 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru