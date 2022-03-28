Создатель «Масяни» заявил, что сайт мультсериала заблокировал Роскомнадзор

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев заявил, что Роскомнадзор прислал ему уведомление о блокировке сайта мультсериала. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

Роскомнадзор снова требует от YouTube снять ограничения с ресурсов российских СМИ

По словам Куваева, надзорное ведомство приняло решение о блокировке на основании требования Генпрокуратуры РФ. Также он отметил, что зрители используют сайт редко, а серии «Масяни» доступны на YouTube.

Ранее 22 марта вышла 160-я серия «Масяни» с отсылками к спецоперации на Украине.

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ФОТО: https://vk.com/oleg.kuvaev
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