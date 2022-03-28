Создатель «Масяни» заявил, что сайт мультсериала заблокировал Роскомнадзор

По словам Куваева, надзорное ведомство приняло решение о блокировке на основании требования Генпрокуратуры РФ. Также он отметил, что зрители используют сайт редко, а серии «Масяни» доступны на YouTube.

Ранее 22 марта вышла 160-я серия «Масяни» с отсылками к спецоперации на Украине.

