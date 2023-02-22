Роскомнадзор не ограничивал работу «Википедии» в России
22 февраля 202313:31
Роскомнадзор не имеет отношения к сбоям в работе сайта «Википедия» на территории России, сообщает ТАСС.
На фоне жалоб пользователей на недоступность некоторых сервисов в ведомстве указали, что никак не ограничивают работу портала.
Ранее власти Пакистане приняли решение о блокировке сайта «Википедия» после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru