Роскомнадзор не ограничивал работу «Википедии» в России

Роскомнадзор не имеет отношения к сбоям в работе сайта «Википедия» на территории России, сообщает ТАСС.

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На фоне жалоб пользователей на недоступность некоторых сервисов в ведомстве указали, что никак не ограничивают работу портала.

Ранее власти Пакистане приняли решение о блокировке сайта «Википедия» после того, как сервис не выполнил требование властей об удалении «богохульного» контента, сообщает RT.

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ФОТО: kaliningradtoday.ru
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