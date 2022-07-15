Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность изданий Bellingcat и The Insider (признаны в РФ иноагентами). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, нежелательной была признана деятельность чешского «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute), пишет Ura.ru.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций угрожает основам конституционного строя и безопасности России, отмечает RT.

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ФОТО: официальный сайт Генпрокуратуры РФ
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