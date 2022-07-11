Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

Согласно данным Роскомнадзора, была заблокирована страница, на которой публиковались снимки из зоны проведения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Основанием стали статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в том числе за размещение «недостоверной общественно значимой информацим, распространяемой под видом достоверных сообщений».

В реестре ведомства отмечается, что решение об ограничении доступа к фотобанку Depositphotos было принято Генпрокуратурой РФ 1 июля.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt, сообщает RT.

