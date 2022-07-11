Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos, соответствующая информация появилась в реестре ведомства.

Роскомнадзор заблокировал сайт британского издания Telegraph

Согласно данным Роскомнадзора, была заблокирована страница, на которой публиковались снимки из зоны проведения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Основанием стали статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в том числе за размещение «недостоверной общественно значимой информацим, распространяемой под видом достоверных сообщений».

В реестре ведомства отмечается, что решение об ограничении доступа к фотобанку Depositphotos было принято Генпрокуратурой РФ 1 июля.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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