Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos, соответствующая информация появилась в реестре ведомства.
Согласно данным Роскомнадзора, была заблокирована страница, на которой публиковались снимки из зоны проведения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
Основанием стали статьи федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в том числе за размещение «недостоверной общественно значимой информацим, распространяемой под видом достоверных сообщений».
В реестре ведомства отмечается, что решение об ограничении доступа к фотобанку Depositphotos было принято Генпрокуратурой РФ 1 июля.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt, сообщает RT.
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