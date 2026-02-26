«Даже по отчетным цифрам продовольственная инфляция была выше. Но вопрос в том, что само население ощущает гораздо более высокую инфляцию. Подтверждением является результат опроса, который делается по заказу ЦБ. Все зависит от потребительской корзины каждой семьи. Последние данные опроса показали, что в среднем домохозяйства оценивают инфляцию в 13,7%. Любопытно, что семьи с высоким доходом оценивают инфляцию выше», - рассказал он.

При этом Нечаев перечислил факторы, которые не позволят инфляции снижаться в 2026 году.

«Для значительной части населения инфляция – это главный вызов года, так как высокий рост цен, глобально большим вызовом является тот факт, что экономика вползает в рецессию. Скачок инфляции произошел в январе в связи с повышением налогов. В январе инфляция была существенно выше, чем год назад и в декабре. Дальше все зависит от макроэкономической ситуации. Если бюджет не справится с запланированным объемом дефицита, что похоже на правду, будут проинфляционные факторы работать и дальше. Динамика курса пока не очень понятна, рубль пока стабилен, но это временно, так как цена на нефть падает. Потенциально мы имеем факторы ослабления рубля, что также влияет на инфляцию. И еще у нас вопрос санкций, которые влияют на доходы от экспорта и стоимость импорта. Решение о ключевой ставке давно стало политическим, бизнес активно продвигает снижение, поэтому ЦБ продолжит ее снижать, но она останется двузначной», - предупредил собеседник НСН.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет находиться на целевом уровне (для ЦБ это около 4%). В 2024 году, по оценке Росстата, показатель инфляции в России составил 9,52%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

