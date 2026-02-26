Вызов года: Экс-министр экономики предупредил россиян о скачке инфляции

В среднем российские домохозяйства оценивают инфляцию в 13,7%, для большинства это главный вызов года, заявил НСН Андрей Нечаев.

Дефицит бюджета, возможное ослабление рубля и санкции снова делают инфляцию вызовом 2026 года для большинства семей, предпосылок для снижения пока нет, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Инфляция в России по итогам 2025 года сократилась до 5,6%, заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. ЦБ ранее сообщал, что в годовом выражении инфляция в декабре 2025 года составила 5,59%. В январе она ускорилась до 6%, однако регулятор объяснил это влиянием разовых факторов. Нечаев объяснил, что население оценивает именно продовольственный рост цен.

ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке
«Даже по отчетным цифрам продовольственная инфляция была выше. Но вопрос в том, что само население ощущает гораздо более высокую инфляцию. Подтверждением является результат опроса, который делается по заказу ЦБ. Все зависит от потребительской корзины каждой семьи. Последние данные опроса показали, что в среднем домохозяйства оценивают инфляцию в 13,7%. Любопытно, что семьи с высоким доходом оценивают инфляцию выше», - рассказал он.

При этом Нечаев перечислил факторы, которые не позволят инфляции снижаться в 2026 году.

«Для значительной части населения инфляция – это главный вызов года, так как высокий рост цен, глобально большим вызовом является тот факт, что экономика вползает в рецессию. Скачок инфляции произошел в январе в связи с повышением налогов. В январе инфляция была существенно выше, чем год назад и в декабре. Дальше все зависит от макроэкономической ситуации. Если бюджет не справится с запланированным объемом дефицита, что похоже на правду, будут проинфляционные факторы работать и дальше. Динамика курса пока не очень понятна, рубль пока стабилен, но это временно, так как цена на нефть падает. Потенциально мы имеем факторы ослабления рубля, что также влияет на инфляцию. И еще у нас вопрос санкций, которые влияют на доходы от экспорта и стоимость импорта. Решение о ключевой ставке давно стало политическим, бизнес активно продвигает снижение, поэтому ЦБ продолжит ее снижать, но она останется двузначной», - предупредил собеседник НСН.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет находиться на целевом уровне (для ЦБ это около 4%). В 2024 году, по оценке Росстата, показатель инфляции в России составил 9,52%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЦентробанкЦеныИнфляция

Горячие новости

Все новости

партнеры