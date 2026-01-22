Роскомнадзор заблокировал в 2025 году более 400 VPN-сервисов

«Доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации», - уточнили в ведомстве.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что в России не планируется вводить полный запрет на VPN-сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом депутат призвал россиян граждан к осмотрительности, так как, по его словам, некоторые VPN могут быть «прямо опасными».

