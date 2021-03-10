Роскомнадзор объяснил проблему с доступом к интернет-ресурсам в РФ
Проблемы с доступом к ряду интернет-ресурсов в России были вызваны сбоем в работе крупного центра обработки данных в Страсбурге, сообщает пресс-служба Роскомнадзора (РКН).
Как передает ТАСС, в ведомстве заверили, что неполадки не связаны с ограничением скорости доступа к социальной сети Twitter в РФ.
Ранее в среду стало известно о проблемах с доступом к YouTube, сервисам Google и «Яндекс», а также сайтам Кремля, правительства и Совета Федерации, отмечает ОТР.
Кроме того, абоненты интернет-провайдера «Ростелеком» жаловались на отсутствие доступа к сети и сбои в работе онлайн-телевидения.
По данным Минцифры, проблемы с доступом к интернет-ресурсам связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома».
Незадолго до этого РКН объявил о замедлении работы Twitter в России из-за отказа соцсети удалять противоправный контент, напоминает МИР 24.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Роскомнадзор объяснил проблему с доступом к интернет-ресурсам в РФ
- Осужденного Ефремова номинировали на премию «Ника»
- Глава Роспотребнадзора заявила о сохранении масочного режима в РФ
- Стало известно о начале боев в Донбассе
- Не пахнут: Задержанный министр прятал деньги в нужнике. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru