Роскомнадзор объяснил проблему с доступом к интернет-ресурсам в РФ

Как передает ТАСС, в ведомстве заверили, что неполадки не связаны с ограничением скорости доступа к социальной сети Twitter в РФ.

Ранее в среду стало известно о проблемах с доступом к YouTube, сервисам Google и «Яндекс», а также сайтам Кремля, правительства и Совета Федерации, отмечает ОТР.

Кроме того, абоненты интернет-провайдера «Ростелеком» жаловались на отсутствие доступа к сети и сбои в работе онлайн-телевидения.

По данным Минцифры, проблемы с доступом к интернет-ресурсам связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома».

Незадолго до этого РКН объявил о замедлении работы Twitter в России из-за отказа соцсети удалять противоправный контент, напоминает МИР 24.

