Роскомнадзор обвинил «Википедию» в дезинформации и пригрозил штрафом

Роскомнадзор направил «Википедии» уже третье требование об удалении недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

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Отмечается, что авторы размещенных на «Википедии» статей дезинформируют пользователей ложной информацией. Ведомство подчеркивает, что в статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.

«Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», - говорится в сообщении.

Так, согласно законодательству России, владельцу интернет-ресурса, который не удалил по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит штраф до 4 миллионов рублей для юридических лиц.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что велика вероятность того, что Роскомнадзор заблокирует «Википедию», но тогда россияне лишатся отличного ресурса, аналог которого в нашей стране так и не придумали.

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