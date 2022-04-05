Роскомнадзор обвинил «Википедию» в дезинформации и пригрозил штрафом
Роскомнадзор направил «Википедии» уже третье требование об удалении недостоверной информации о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что авторы размещенных на «Википедии» статей дезинформируют пользователей ложной информацией. Ведомство подчеркивает, что в статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий.
«Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», - говорится в сообщении.
Так, согласно законодательству России, владельцу интернет-ресурса, который не удалил по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит штраф до 4 миллионов рублей для юридических лиц.
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что велика вероятность того, что Роскомнадзор заблокирует «Википедию», но тогда россияне лишатся отличного ресурса, аналог которого в нашей стране так и не придумали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- Глава ДНР объявил, кого выдвинет на должность руководителя Мариуполя
- «Изменить полное лживых мифов сознание»: Медведев назвал важнейшую цель спецоперации на Украине
- СМИ: Срок регистрации медизделий в России сократили до 5-22 рабочих дней
- Роскомнадзор обвинил «Википедию» в дезинформации и пригрозил штрафом
- Глава НЛМК предупредил, что Россия может потерять рынки из-за платежей в рублях
- Минпросвещения: Все школы вернулись к доковидному режиму обучения
- Посол РФ вызван в МИД Франции
- Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно
- Во Франции назвали возможные сроки введения новых санкций против России
- В Армению с деловым визитом прибыла официальная крымская делегация
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru