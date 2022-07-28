Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты»
28 июля 202213:24
Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации СМИ «Новой газеты», данная информация появилась в базе судов.
Согласно карточке, заявление поступило в суд 26 июля, ответчиком числится ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает её выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге «до окончания специальной операции на территории Украины».
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28 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru