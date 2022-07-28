Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты»

Роскомнадзор подал иск с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации СМИ «Новой газеты», данная информация появилась в базе судов.

Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание

Согласно карточке, заявление поступило в суд 26 июля, ответчиком числится ЗАО «Издательский дом «Новая газета».

Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает её выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге «до окончания специальной операции на территории Украины».

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ФОТО: РИА Новости
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