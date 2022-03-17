Роскомнадзор не ограничивал работу мессенджера WhatsApp в России
Сбои в работе WhatsApp не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что не ограничивают работу мессенджера на территории России, возникшие у пользователей проблемы на связаны с действиями регулятора в отношении Facebook и Instagram.
В Роскомнадзоре добавили, что перебои в работе сервиса были зафиксированы не только в России и могут быть связаны с проблемами непосредственно у компании Meta.
Ранее российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, юзеры жалуются на проблемы с работой приложения.
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