Роскомнадзор не ограничивал работу мессенджера WhatsApp в России

В ведомстве отметили, что не ограничивают работу мессенджера на территории России, возникшие у пользователей проблемы на связаны с действиями регулятора в отношении Facebook и Instagram.

В Роскомнадзоре добавили, что перебои в работе сервиса были зафиксированы не только в России и могут быть связаны с проблемами непосредственно у компании Meta.

Ранее российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным портала Downdetector, юзеры жалуются на проблемы с работой приложения.