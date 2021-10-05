Инженеры Facebook назвали причину сбоя в работе соцсети

Причиной сбоя в работе служб Facebook стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Цукерберг извинился за глобальный сбой

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь», — отмечается в заявлении инженеров Facebook.

Кто выполнил эти изменения и были ли они запланированы, не уточняется. По мнению специалистов, сервисы перестали работать из-за каскадного воздействия на способ связи центров обработки данных Facebook, вызванного сбоем в сетевом трафике.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что сбой в работе соцсети Facebook и ее служб не привел к раскрытию данных пользователей, сообщает РИА ФАН.

Накануне Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других принадлежащих компании приложений стали недоступны для юзеров, напоминают Известия. На фоне сбоя акции Facebook просели почти на 5%.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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